هل يؤسس لقاء الزُبيدي وأعيان ومشايخ صعدة لمرحلة جديدة في اليمن؟

رؤية وطنية شاملة

وبيّن الشرمي: "وعلى هذا الأساس نحن نرى بأن الخطة التي يمضي عليها الانتقالي الجنوبي منذ تأسيس مجلس القيادة الرئاسي، تحمل رؤية وطنية شاملة لتحرير كامل الأرض من ميليشيا الحوثي، ربما نشهد خلال الأيام والمراحل القادمة، بروز قيادات شمالية حقيقية معبرة عن مكونات الشعب اليمني في تلك المناطق، وتهدف إلى إنهاء ميليشيا الحوثي، بعيداً عن المزايدات السياسية والحزبية والمناطقية، التي كانت هي العنوان للمراحل الماضية، وجاءت على حساب المعركة الوطنية، وضداً من الجنوب للأسف والتي أودت بالشمال لأن يصبح فريسة لميليشيا الحوثي".

من جانبه، قال نائب رئيس الشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي أنيس الشرفي: "يأتي اللقاء في إطار جهود المجلس الانتقالي الجنوبي لدعم ومؤازرة قوى الشمال ومحاولة استنهاض روح المقاومة في المجتمع الشمالي، لمواجهة تهديدات إيران وأجنداتها للتمدد في خاصرة الأمة العربية، عبر أدواتها في العديد من دول المنطقة، ويتصدر تلك الأدوات التابعة لإيران ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي تسيطر على غالبية مناطق الشمال، وتهدد أمن واستقرار الجنوب ودول الجوار الخليجي والعربي، كما تهدد أيضاً الملاحة البحرية الدولية والأمن والسلم الدوليين في المنطقة".

وذكر الشرفي، في إطار حديثه لـ"إرم نيوز": "التمسنا من مشايخ وأعيان صعدة اهتماما واستعدادا حقيقيا لمقاومة الميليشيا الحوثية. وأكد الانتقالي بأنه سيكون سنداً وعوناً لكل القوى المقاومة للحوثيين وإيران في الشمال".

سلسلة من حركات المقاومة

وشدد: "لكن نجاح تلك الجهود، تتوقف على مدى استعداد بقية القوى الشمالية لتشكيل سلسلة من حركات المقاومة على امتداد مناطق الشمال، حتى تحافظ على خطوط إمداد مفتوحة، وضمان عدم ترك مقاومة صعدة وحيدة أمام ميليشيات إرهابية غادرة".

ونوه الشرفي بـأن: "حرص أبناء صعدة على مقاومة الحوثيين، بحكم أنهم أكثر مجتمع عاشر الحوثيين وتجرع مراراتهم ويعرف أسرارهم وخفاياهم، يحمل دلالات بالغة، على أن هذا المشروع السلالي الطائفي سينتهي مهما تقادم وطال أمده، وحاول تعبئة الناس أيديولوجياً لتغيير فكر ومعتقدات المجتمع".

واستدرك: "إلا أنه مع كل ذلك لم يستطع تحقيق اختراقات حقيقية في مناطق عمقه التاريخي التي ينحدر منها، رغم مرور أكثر من أربعة عقود منذ بدء نشاطهم الفكري فيها، والتي عملوا خلالها على نشر وتعميم أفكارهم الراديكالية المتطرفة، فما بالك ببقية المناطق التي ما زالوا حديثي عهد في السيطرة عليها".