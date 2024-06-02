الكويت.. تعيين الشيخ صباح خالد الصباح وليا للعهد
أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا أميريًّا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، وليًّا للعهد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وكان أمير الكويت أصدر أمس أمرًا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، وليًّا للعهد.
والشيخ صباح من مواليد الكويت في العام 1953، وقد حصل في عام 1977 على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت.
بدأ الشيخ صباح حياته المهنية عندما التحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي، وظل فيها حتى العام 1995، تنقل خلالها بين العديد من الإدارات في الوزارة.
وفي العام 1995، تم تعيينه سفيرًا لبلاده في السعودية، ومندوبًا للكويت لدى منظمة المؤتمر الإسلامي من 1995 إلى 1998.
وفي العام 1998، بدأ الشيخ صباح تجربة جديدة بعيدة عن الدبلوماسية، إذ عيّن رئيسًا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير عام 1998، ووزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل في 2006، ثم وزيرًا للإعلام في 2008.
عاد بعدها الشيخ صباح إلى الدبلوماسية مرة أخرى، حيث تسلم حقيبة وزارة الخارجية عام 2011، وفي العام التالي 2012، عُيّن نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للخارجية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
كما أعيد تعيينه بين العامين 2012 و2016، عدة مرات في منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للخارجية، مع تكرار حل وتشكيل الحكومة.
وفي العام 2019، اختاره أمير الكويت الأسبق، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ليكون رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وهي أول حكومة يكلف بتشكيلها.
وفي العام التالي، 2020، اختار أمير الكويت السابق، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لتشكيل ثاني حكومة برئاسته.