الكويت.. تعيين الشيخ صباح خالد الصباح وليا للعهد

أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا أميريًّا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، وليًّا للعهد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان أمير الكويت أصدر أمس أمرًا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، وليًّا للعهد.

والشيخ صباح من مواليد الكويت في العام 1953، وقد حصل في عام 1977 على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت.

بدأ الشيخ صباح حياته المهنية عندما التحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي، وظل فيها حتى العام 1995، تنقل خلالها بين العديد من الإدارات في الوزارة.