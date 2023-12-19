منظمة إسرائيلية تدق ناقوس الخطر بشأن حالة الجرحى في غزة (فيديو إرم)
دقت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية، ناقوس الخطر، حيال أوضاع الحرجى الفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى أن واحدا بالمئة منهم فقط نقلوا خارج القطاع للعلاج، بسبب الإجراءات البيروقراطية وتأخير تجاوز ثلاثة أيام من الانتظار، رغم خطورة ذلك على حالة الجرحى.
وبعثت المنظمة رسالة تحذير إلى قيادة الجيش والمستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي ميارا تنذر فيها من موت عشرات الجرحى الذين يعرقل الجيش نقلهم إلى الخارج للعلاج، في ظل الانهيار الكامل للجهاز الصحي والمستشفيات في القطاع.
وجاء في التحذير بأن "أكثر من خمسين ألف جريح فلسطيني أصيبوا جرّاء القصف الإسرائيلي في غزة، فيما تعجر المستشفيات المتبقية في الخدمة عن تقديم العلاج"، وسط توقف علاج مرضى السرطان والكلى والكبد وغيرهم، ممن كانت منظمة الأطباء لحقوق الإنسان تتابع وضعهم قبل الحرب.
وفي رسالتها للجيش والمستشارة القانونية، شددت المنظمة على ضرورة "اتخاذ قرار فوري بتغيير معايير إجراءات خروجهم من معبر رفح وزيادة العدد لضمان وصولهم إلى الدول التي أصبحت جاهزة لاستقبالهم".
وفي أعقاب الوضع المتدهور للجرحى والجهاز الصحي، توجهت المنظمة بأكثر من طلب للسماح لها بتقديم الأدوية والمتطلبات المركزية لغزة، كما تواصلت مع المنظمة الدولية لأطباء من أجل حقوق الإنسان للضغط على مختلف الجهات لضمان إنقاذ الجرحى وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية للجهاز الصحي.
وعلى مدار شهرين، واجهت المنظمة صدامات داخل إسرائيل، خاصة مع مديري المستشفيات والطاقم الصحي الذين يواصلون رفض تقديم العلاج لمئات المصابين من منفذي عملية السابع من أكتوبر، وسط تعتيم على وضعهم ومكان وجودهم، في ظل تصريحات أطلقها وزير الأمن الوطني الإسرائيلي ايتمار بن غفير بتجهيز معتقلات تحت الأرض لهم.
ومع تصعيد القتال في غزة وارتفاع عدد القتلى والجرحى في مقابل تحذير الأمم المتحدة من كارثة صحية أخرى، تسعى وزارة الصحة الفلسطينية لضمان الحد الأدنى من الاحتياجات الصحية، محذرةً من الانعكاسات الصحية الكارثية على أطفال غزة بعد نفاد التطعيمات الضرورية.