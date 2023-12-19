منظمة إسرائيلية تدق ناقوس الخطر بشأن حالة الجرحى في غزة (فيديو إرم)

دقت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية، ناقوس الخطر، حيال أوضاع الحرجى الفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى أن واحدا بالمئة منهم فقط نقلوا خارج القطاع للعلاج، بسبب الإجراءات البيروقراطية وتأخير تجاوز ثلاثة أيام من الانتظار، رغم خطورة ذلك على حالة الجرحى.

وبعثت المنظمة رسالة تحذير إلى قيادة الجيش والمستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي ميارا تنذر فيها من موت عشرات الجرحى الذين يعرقل الجيش نقلهم إلى الخارج للعلاج، في ظل الانهيار الكامل للجهاز الصحي والمستشفيات في القطاع.

وجاء في التحذير بأن "أكثر من خمسين ألف جريح فلسطيني أصيبوا جرّاء القصف الإسرائيلي في غزة، فيما تعجر المستشفيات المتبقية في الخدمة عن تقديم العلاج"، وسط توقف علاج مرضى السرطان والكلى والكبد وغيرهم، ممن كانت منظمة الأطباء لحقوق الإنسان تتابع وضعهم قبل الحرب.