هجوم مسلح على قرية "عرى" يخرق الهدنة في ريف السويداء

مسلحون في السويداءالمصدر: أ ف ب
29 أغسطس 2025، 1:40 ص

كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الجمعة، عن حدوث خرق جديد للهدنة في ريف السويداء، بعد هجوم نفذه مسلحون، الخميس.

ونقل المرصد عن مصادر قولها إن "مجموعات مسلحة متواجدة في (خربة سمر) أطلقت النار بالرشاشات الثقيلة على منازل المدنيين بقرية "عرى".

وأوضحت المصادر أن الهجوم جاء من مواقع يتمركز فيها مسلحون من أبناء البدو، ما تسبب بحالة ذعر بين الأهالي، دون ورود معلومات عن إصابات.

وذكر المرصد أن "هذه الحادثة تعد جزءًا من سلسلة خروقات متكررة للهدنة في ريف السويداء، التي شهدت استهدافات متفرقة للمنازل والأحياء".

وشهد ريف السويداء الغربي، الجمعة الماضية، تصعيدًا تمثل خرقاً آخر بعد تعرض قريتيْ "خرسا" و"صميد" لقصف بالأسلحة المتوسطة، ترافق مع رمايات عشوائية أثارت حالة من الخوف والقلق بين السكان.

وأُحرقت منازل مدنيين في قرية "قم"، وسط توتر واسع في المنطقة ومخاوف من تجدد المواجهات وتوسع رقعة التصعيد.

