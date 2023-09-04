إسرائيل تعتقل فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في القدس
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، فتاة فلسطينية؛ بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالبلدة القديمة في القدس، حيثُ اقتادت الشرطة الفتاة بعد تقييدها إلى جهة غير معلومة.
وأفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز" بأن قوات كبيرة من عناصر الشرطة الإسرائيلية هرعت إلى داخل البلدة القديمة عند باب "حطة"، أحد أبواب المسجد الأقصى، وأغلقوا الباب ومنعوا المارة والسكان من التوجه إليه.
وتحدثت مصادر إعلام إسرائيلية عن اعتقال الشرطة الإسرائيلية فتاة فلسطينية، بعد محاولتها طعن أحد الجنود الإسرائيليين المتواجدين في البلدة القديمة بالقدس عند أبواب المسجد الأقصى.
وسادت حالة من الاستنفار الأمني في منطقة المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة؛ للبحث عن مرافقين يُعتقد أنهم كانوا برفقة الفلسطينية المعتقلة.