إسرائيل تعتقل فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في القدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، فتاة فلسطينية؛ بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالبلدة القديمة في القدس، حيثُ اقتادت الشرطة الفتاة بعد تقييدها إلى جهة غير معلومة.

وأفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز" بأن قوات كبيرة من عناصر الشرطة الإسرائيلية هرعت إلى داخل البلدة القديمة عند باب "حطة"، أحد أبواب المسجد الأقصى، وأغلقوا الباب ومنعوا المارة والسكان من التوجه إليه.