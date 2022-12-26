قتلى جرّاء اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية و"داعش" في الرقة

قُتل 4 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية في مناطق شمال وشرق سوريا، والمدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إحباط القوى الأمنية التابعة لـ"قسد" عملية هجومية نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الرقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أعلنت قيادة "قسد" أن 6 من أفراد قوات الأمن قُتلوا في هجوم انتحاري شنه التنظيم.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر قولها، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بالقرب من المربع الأمني في حي الانتفاضة بمدينة الرقة.

ويضم حي الانتفاضة في الرقة مقرات لقوى الأمن الداخلي ووحدات مكافحة الإرهاب وسجن استخبارات عسكرية، حيث يأوي نحو 200 عنصر من أسرى تنظيم "داعش" الإرهابي، وقد أسفرت الاشتباكات أيضًا عن مقتل عنصر من خلايا التنظيم، واعتقال آخر، في حصيلة غير نهائية، بحسب المرصد.