عمليات تفتيش تستهدف مناصرين لحركة حماس في ألمانيا

وفي الثاني من الشهر الجاري، حظرت ألمانيا الأنشطة المرتبطة بحركة حماس على أراضيها، وكذلك أنشطة حركة "صامدون"، وهي شبكة تقول إنها تدعم الأسرى الفلسطينيين.

ويبلغ عدد أعضاء حماس في ألمانيا نحو 450 عضواً، وفق أرقام رسمية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد صنف حماس رسمياً في عام 2003 بأنها حركة "إرهابية".

وقالت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، في بيان: "نواصل التحرك ضد الإسلاميين المتطرفين.. ومن خلال حظر حماس وصامدون في ألمانيا، أرسلنا إشارة واضحة مفادها بأننا لا نتسامح مع دعم الإرهاب الهمجي الذي تمارسه حماس ضد إسرائيل".

وأضافت: "يجب ألا يشعر الإسلاميون والمعادون للسامية بالأمان في أي مكان".

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه ورغم أن أعضاء حماس لم يقوموا "بأعمال عنف" في ألمانيا حتى الآن، إلا أنهم حاولوا جمع الأموال لمساعدة الحركة في الخارج، و"التأثير على الخطابين الاجتماعي والسياسي في ألمانيا".

وأوضحت أنه من ناحية أخرى، تميل "صامدون" إلى استخدام العنف، و"تنكر حق إسرائيل في الوجود".

وبحسب الوزارة، فإن "صامدون" روّجت لاستراتيجية الإرهاب التي تستخدمها حماس.