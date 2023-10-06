السودان.. نزوح جماعي من "العيلفون" إثر اشتباكات بين الجيش والدعم السريع
فرت عشرات الأسر السودانية من منازلها في مدينة "العيلفون"، جنوب شرق العاصمة الخرطوم، اليوم الجمعة، بعد معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، إن الاشتباكات التي بدأت الخميس بين الجيش وقوات الدعم السريع تجددت اليوم، ما تسبب في موجة نزوح كبيرة للمواطنين نحو منطقة "أم ضوءا بان" القريبة.
وتتبع مدينة "العليفون" لمنطقة شرق النيل بالخرطوم بحري، وتقع عند مدخل العاصمة من الاتجاه الجنوبي الشرقي، الذي يدخل منه القادمون من ولايات "الجزيرة وسنار والنيل الأزرق والقضارف وكسلا".
ونددت مجموعة محامي الطوارئ، في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بما وصفته بالتهجير القسري للمدنيين من العيلفون، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت المجموعة إن الاشتباكات بين طرفي النزاع في منطقة العيلفون خلّفت ضحايا ومصابين بين المدنيين، وسط انقطاع خدمات الكهرباء والمياه وشبكات الاتصالات والانترنت عن المنطقة.
وحذرت المجموعة من "مغبة استخدام القصف الجوي والمدفعي في المنطقة المأهولة بالسكان، التي سبق واستقبلت مئات المدنيين الفارين من مدن العاصمة المختلفة".