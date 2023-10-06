السودان.. نزوح جماعي من "العيلفون" إثر اشتباكات بين الجيش والدعم السريع

فرت عشرات الأسر السودانية من منازلها في مدينة "العيلفون"، جنوب شرق العاصمة الخرطوم، اليوم الجمعة، بعد معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، إن الاشتباكات التي بدأت الخميس بين الجيش وقوات الدعم السريع تجددت اليوم، ما تسبب في موجة نزوح كبيرة للمواطنين نحو منطقة "أم ضوءا بان" القريبة.

وتتبع مدينة "العليفون" لمنطقة شرق النيل بالخرطوم بحري، وتقع عند مدخل العاصمة من الاتجاه الجنوبي الشرقي، الذي يدخل منه القادمون من ولايات "الجزيرة وسنار والنيل الأزرق والقضارف وكسلا".