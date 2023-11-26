فرنسا: نأمل استمرار الهدنة في غزة للإفراج عن "جميع الرهائن"

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، اليوم الأحد، أن بلادها تأمل باستمرار الهدنة في قطاع غزة حتى الإفراج عن "جميع الرهائن".

وجاء هذا الإعلان في وقت أفرجت فيه حركة حماس عن 58 شخصًا منذ يوم الجمعة الماضي، من دون أن يكون أي فرنسي بينهم.

وقالت كولونا عبر قناة "بي اف ام تي في": "نطالب بالإفراج عن جميع رهائننا وعن جميع الرهائن"، مضيفة أن "تمديد الهدنة لهذا الغرض سيكون أمرًا جيدًا، مفيدًا وضروريًا".

وأكدت كولونا أن لديها "أملًا كبيرًا" بالإفراج عن رهائن فرنسيين.