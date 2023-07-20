قصف يستهدف الخرطوم ومدينة الأبيّض الاستراتيجية

شهدت الخرطوم ومدينة الأبيّض الاستراتيجية الواقعة على بُعد 350 كيلومترا جنوب العاصمة السودانية، اليوم الخميس، قصفاً صاروخيًا ومدفعيًا، بحسب ما أكد سكان لوكالة "فرانس برس".

وقال أحد سكان الأبيّض إن "قصفًا مدفعيًا يستهدف قواعد لقوات الدعم السريع" في المدينة.

وقال آخر إن "سلاح الجو يقصف قوات الدعم السريع التي ترد بنيران مضادات الطائرات".

وفي جنوب الخرطوم أفاد سكان بوقوع 3 غارات جوية في الصباح الباكر.

وقال أحد هؤلاء السكان إن "الانفجارات مرعبة".

وكان الجيش اتهم الأربعاء، قوات الدعم السريع بقصف حي سكني في العاصمة بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى مقتل 14 مدنيًا وجرح 15 آخرين.

وأكد سكان لوكالة "فرانس برس"، أنهم أحصوا مقتل 13 مدنيًا.

ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/ أبريل الفائت، أسفرت الحرب بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل وتهجير أكثر من 3 ملايين شخص.