"الصحة العالمية": مقتل أكثر من 160 من موظفي الرعاية الصحية في غزة

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير إن أكثر من 160 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم في أثناء ممارسة عملهم في غزة.

ودعا ليندميير إلى رفع القيود عن الإغاثة الطبية قائلًا إن بعض الأطباء يجرون عمليات جراحية، بينها عمليات بتر أطراف، دون تخدير.

وأضاف في إفادة صحفية "أكثر من 160 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم في أثناء الخدمة بينما يتولون رعاية المصابين والمرضى. هؤلاء هم من يحافظون على النظام الصحي بتفانيهم ويجدون بطريقة ما وسيلة للحفاظ على مستوى معين من الخدمة"، دون أن يشير إلى مصدر للمعلومات.