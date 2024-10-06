الجيش الإسرائيلي يستعد لذكرى 7 أكتوبر باقتحامات واسعة في الضفة

اقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، مدينة طولكرم وعدة قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، في الوقت الذي أشار فيه إلى استعداده لاحتمال وقوع هجمات من قبل حركة حماس بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي شنته في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكر تلفزيون فلسطين الحكومي أن "قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم من محورها الغربي".

ونشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقوات الجيش الإسرائيلي قرب "مستشفى ثابت ثابت" بطولكرم، وحركة لمركبات عسكرية قالوا إنها متجهة رفقة جرافات إلى مخيم نور شمس بالمدينة، بحسب ما نقلت "الأناضول".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن الجيش الإسرائيلي اقتحم قريتي مادما، وبيت فوريك، جنوب وشرق مدينة نابلس (شمال). وأشارت إلى اندلاع مواجهات "دون تسجيل إصابات".

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مواجهات مع الجيش

كما اقتحم الجيش قريتي فرعتا وإماتين شرق مدينة قلقيلية "دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات".

ووسط الضفة، اندلعت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين قرب مخيم الجلزون، شمالي مدينة البيرة "دون أن يبلغ عن إصابات". كما اقتحمت قوة من الجيش حي البالوع في مدينة البيرة.

أما جنوبي الضفة، "فاقتحمت قوات الاحتلال قرية الخضر (غرب بيت لحم) وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات"، وفق "وفا".

وشرقي المدينة، أفادت الوكالة بأن مستوطنين تجمعوا قرب قرية دار صلاح "ورفعوا أعلام دولة الاحتلال" دون أن تشير لوقوع اعتداءات.

في غضون ذلك، أعلنت بعض مديريات التربية والتعليم الفلسطينية تعليق الدوام في عدد من المدارس بسبب "الوضع الأمني وخشية من اعتداءات المستوطنين".

وأعلنت مديريتي الخليل وجنوبي الخليل تعليق الدوام في المدارس القريبة من نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين "بسبب الوضع الأمني".

ومساء الأحد، قررت إسرائيل، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين، الموافق للذكرى الأولى لهجوم السابع من 7 أكتوبر.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن السلطات الإسرائيلية قررت فرض طوق أمني كامل على الضفة الغربية، بحيث يتم إغلاق المعابر التي تربطها بإسرائيل، ويُمنع دخول العمال الفلسطينيين.

كما قرر الجيش تكثيف قواته في أنحاء الضفة الغربية وعلى الجبهات كافة، تحسبا لأي أحداث بالتزامن مع السابع من أكتوبر، وفق الهيئة.

استعداد الجيش

وأشار الجيش الإسرائيلي، الأحد، إلى أنه يستعد لاحتمال وقوع هجمات من قبل حركة حماس بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي شنته في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وصرح المتحدث باسم الجيش ناداف شوشاني، بأن بلاده "ستفرض، الاثنين، إجراءات أمنية إضافية في جميع الأنحاء".

وأضاف: "نعلم أن حماس لديها ميل لمحاولة تنفيذ هجمات إرهابية في مثل هذه التواريخ الرمزية، ولهذا السبب نستعد لذلك، ونضيف قوات في الجنوب".