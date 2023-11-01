دمّرت حماس إحداها.. هذه مواصفات ناقلة الجند "الأسطورية" النمر

توصف ناقلة الجند الإسرائيلية، (النمر) التي دخلت الخدمة ضمن أسلحة الجيش الإسرائيلي، العام 2021، بأنها "أسطورية".

استطاعت حركة حماس، أمس الثلاثاء، تدمير إحداها بصاروخ (كورنيت) مما زاد الجدل بعد مقتل 11 عسكريًّا إسرائيليًّا من قوات النخبة (جولاني) خلال استهدافها.

لكن، ما هو تاريخ ومواصفات الناقلة؟

- بدأ تصنيعها في العام 2019.

- دخلت الخدمة مكان العربات المصفحة من نوع "زئيف" أي الذئب، في العام 2021.

- مزوّدة بمحرك بقوة 900 حصان، وهي قوة تعادل قوة الدبابات.