دمّرت حماس إحداها.. هذه مواصفات ناقلة الجند "الأسطورية" النمر
توصف ناقلة الجند الإسرائيلية، (النمر) التي دخلت الخدمة ضمن أسلحة الجيش الإسرائيلي، العام 2021، بأنها "أسطورية".
استطاعت حركة حماس، أمس الثلاثاء، تدمير إحداها بصاروخ (كورنيت) مما زاد الجدل بعد مقتل 11 عسكريًّا إسرائيليًّا من قوات النخبة (جولاني) خلال استهدافها.
لكن، ما هو تاريخ ومواصفات الناقلة؟
- بدأ تصنيعها في العام 2019.
- دخلت الخدمة مكان العربات المصفحة من نوع "زئيف" أي الذئب، في العام 2021.
- مزوّدة بمحرك بقوة 900 حصان، وهي قوة تعادل قوة الدبابات.
- ثمن الناقلة الواحدة من طراز "النمر" ثلاثة ملايين دولار.
- فيما تبلغ تكلفة إنتاجها مليون شيكل (حوالي ربع مليون دولار).
- من تصنيع الولايات المتحدة وتطوير وتصفيح إسرائيلي
- جرت عملية التطوير من أموال المساعدات الأمريكية لتل أبيب.
- تزن العربة 10 أطنان وقادرة على حمل حمولة تفوق وزنها.
- تصل سرعتها القصوى إلى نحو 70 كيلومترًا في الساعة.
- بإمكان العربة المناورة والحركة السريعة في الأماكن الضيقة.
- قادرة على حمل 14 جنديًّا، بالإضافة إلى حمل 2-6 جنود مصابين.
- العربة مزودة بكاميرات مراقبة تمكن مَن في داخلها من استطلاع محيطها من الداخل دون الحاجة للخروج منها.
- ثبّت كرسي السائق في مقصورة القيادة فوق العجل، ما يمنح السائق مجال رؤية أوسع.
- مزودة بالمكيفات الهوائية.
- تحتوي فتحات تستخدم للقنص دون حاجة الجنود للخروج منها.
- تحتوي كمية كافية من الذخيرة كما تشمل أسلحة رشاشة مثبتة.
- مزودة بنظام يتيح إعادة تزويد الإطارات بالهواء ذاتيًا، إذا نقص الهواء فيها.
- تحتوي على 5 مخارج للطوارئ في حال احتراقها بالصواريخ الدقيقة.
- طلاء جسم العربة يحتوي على مواد تؤخر الاشتعال لتفادي اشتعالها بالكامل في حال تعرضها لهجوم بالزجاجات الحارقة.
- تملك مدفعا رشاشا يتم تشغيله من الداخل، دون تعريض حياة الجنود للخطر، ومخزن ذخيرة ومدفع هاون عيار 60 ملم.
- مزوّدة بنظام "سترة الريح" الدفاعي الذي طورته شركة "رفائيل للصناعات العسكرية" أسوة بالدبابة "ميركافا-4".
- مضادة للرصاص والقذائف الصغيرة، غير أنها غير مصممة للتصدّي للعبوات وقذائف الكورنيت.