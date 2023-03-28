صحيفة: الاجتماع الرباعي بشأن التقارب السوري التركي في موسكو الاثنين المقبل
أفادت صحيفة الوطن السورية الخاصة، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بأن الاجتماع المرتقب لنواب وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا سيعقد مطلع الأسبوع المقبل في الثالث والرابع من نيسان/أبريل المقبل في العاصمة الروسية موسكو.
وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها صحيفة سورية، شبه رسمية، عن موعد محدد للاجتماع بعد تصريحات لمسؤولين أتراك عن مواعيد سابقة للاجتماع، دون أن يتحقق ذلك.
ونقلت الصحيفة السورية عن مصادر وصفتها بالـ"متابعة في موسكو"، قولها إن اتصالات مكثفة شهدتها الأروقة الدبلوماسية لعواصم الدول الأربع، بهدف التوصل لاتفاق حول صيغة نهائية تفضي لإمكانية انعقاد الاجتماع في موسكو، مبينة أن هذه الاتصالات والمشاورات أنتجت تقاربًا في عدد من النقاط، كانت منعت في وقت سابق حصول أي اختراق سياسي بين دمشق وأنقرة".
ولفتت المصادر، وفقًا للصحيفة، إلى أن الضمانات التي أصرت عليها دمشق لجهة "ضرورة التعهد بالانسحاب من أراضيها المحتلة ووقف دعم التنظيمات المسلحة شكلت العنوان الرئيس للمشاورات المكثفة التي جرت خلال الأسابيع الماضية، والتي أفضت على ما يبدو لاتفاق قد يدفع دمشق للموافقة على الجلوس إلى طاولة سياسية واحدة مع الجانب التركي على مستوى نواب وزراء الخارجية".
وكشفت المصادر لـ "الوطن"، أن هناك اجتماعًا آخر سيتم في العاصمة الروسية بين وزراء الدفاع للدول الأربع وممثلي الأجهزة الأمنية بعد أيام من اجتماع معاوني وزراء الخارجية.
ورأت الصحيفة أنه في حال انعقاد "الرباعية" سيكون ذلك الخرق السياسي الأول بين دمشق وأنقرة منذ نحو 12 عامًا، بعد اجتماع بين وزير الدفاع السوري علي عباس، ونظيره التركي خلوصي أكار الذي جرى في موسكو نهاية العام الفائت.
تم تأكيد أهمية استمرار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، والذي يحظى كذلك بدعم طهران.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قال في تصريحات سابقة إن ثلاث قضايا رئيسة مطروحة على طاولة البحث، وهي التنسيق في الحرب على الإرهاب، ودفع العملية السياسية لمواصلة محادثات "أستانا"، والعودة الكريمة للاجئين السوريين إلى وطنهم.