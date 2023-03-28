صحيفة: الاجتماع الرباعي بشأن التقارب السوري التركي في موسكو الاثنين المقبل

أفادت صحيفة الوطن السورية الخاصة، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بأن الاجتماع المرتقب لنواب وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا سيعقد مطلع الأسبوع المقبل في الثالث والرابع من نيسان/أبريل المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها صحيفة سورية، شبه رسمية، عن موعد محدد للاجتماع بعد تصريحات لمسؤولين أتراك عن مواعيد سابقة للاجتماع، دون أن يتحقق ذلك.

ونقلت الصحيفة السورية عن مصادر وصفتها بالـ"متابعة في موسكو"، قولها إن اتصالات مكثفة شهدتها الأروقة الدبلوماسية لعواصم الدول الأربع، بهدف التوصل لاتفاق حول صيغة نهائية تفضي لإمكانية انعقاد الاجتماع في موسكو، مبينة أن هذه الاتصالات والمشاورات أنتجت تقاربًا في عدد من النقاط، كانت منعت في وقت سابق حصول أي اختراق سياسي بين دمشق وأنقرة".