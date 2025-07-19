سوريا: إخلاء السويداء بالكامل من مقاتلي العشائر ووقف الاشتباكات

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، ووقف الاشتباكات في داخل أحياء المدينة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

يأتي ذلك بعد جهود حثيثة انتهت باتفاق وقف إطلاق النار مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد أسبوع شهد اشتباكات دامية بين مقاتلي العشائر ومقاتلين دروز من أبناء السويداء، أسفرت عن مئات القتلى والمصابين.

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وأضاف البابا في بيان: "بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وذلك بعد انتشار قواتها في المنطقة الشمالية والغربية لمحافظة السويداء، تم إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة".

