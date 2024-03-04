إسرائيل تنفذ أكبر مداهمة لرام الله منذ سنوات

ذكرت مصادر فلسطينية، الإثنين، أن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله، العاصمة الإدارية للفلسطينيين في الضفة الغربية، الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عامًا في مخيم للاجئين خلال أكبر مداهمة للمدينة منذ سنوات.

وأفاد شهود في رام الله، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة، وهي مقر السلطة الفلسطينية، فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب مصطفى أبو شلبك، لقي مصرعه إثر اصابته بعيار ناري خلال مداهمة مخيم الأمعري للاجئين.

وبدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "مواجهات اندلعت بعدما اجتاحت قوات الاحتلال المخيم وأطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أبو شلبك في الرقبة والصدر، فيما لم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية حوّلت حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "جحيم لا يطاق" من خلال المداهمات والاعتقالات، وتقييد حركة السكان، وحذّرت من "مخاطر جدية على تفجير الأوضاع في الضفة، وإدخالها في دوامة العنف والفوضى".

وذكر شهود أن القوات الإسرائيلية قطعت أيضًا طريقًا رئيسًا في مدينة طولكرم في الضفة الغربية خلال مداهمة هناك.