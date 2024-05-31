مسؤول إسرائيلي: لن نوقف الحرب مقابل الإفراج عن الأسرى
نقلت وسائل إعلام عبرية عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، قوله إن إسرائيل لن توقف الحرب مقابل الإفراج عن الأسرى.
وبحسب القناة "12" الإسرائيلية، فإن هنغبي قال خلال جلسة مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إن الحكومة غير مستعدة لوقف الحرب مقابل الإفراج عنهم.
وذكرت القناة أن الاجتماع الذي عقد، يوم الخميس، شهد "معاملة صعبة" من مستشار الأمن القومي، حيث خرجت والدة أحد الأسرى من الغرف باكية، وحين حاولت أخرى أن تتبعها "وبّخها هنغبي".
واعترف "هنغبي" خلال الجلسة بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحالية "لن تكون قادرة" على إعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة.
وقال إنه في حال إبرام صفقة مع حماس، فإن الحكومة الإسرائيلية لن تلتزم إلا بالمرحلة الأولى من الصفقة.
وأوضح: "سنكون قادرين على تحقيق المرحلة الأولى من الصفقة، المتعلقة بالجزء الإنساني".
وأضاف: "لا أعتقد أن الحكومة ستكون قادرة على إتمام الصفقة بأكملها".
وأكد أن إسرائيل لن تتخذ قرارًا بوقف الحرب مقابل إعادة جميع الرهائن، مشددًا على مواصلة القتال "حتى لا يكون هناك 7 أكتوبر آخر في العام 2027".
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فإن قريب أحد الأسرى الإسرائيليين قال تعليقًا على ما قاله هنغبي خلال الجلسة: "إذا فقد ضعنا"، ليجيبه هنغبي بالقول: "هذا صحيح".