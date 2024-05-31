مسؤول إسرائيلي: لن نوقف الحرب مقابل الإفراج عن الأسرى

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، قوله إن إسرائيل لن توقف الحرب مقابل الإفراج عن الأسرى.

وبحسب القناة "12" الإسرائيلية، فإن هنغبي قال خلال جلسة مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إن الحكومة غير مستعدة لوقف الحرب مقابل الإفراج عنهم.

وذكرت القناة أن الاجتماع الذي عقد، يوم الخميس، شهد "معاملة صعبة" من مستشار الأمن القومي، حيث خرجت والدة أحد الأسرى من الغرف باكية، وحين حاولت أخرى أن تتبعها "وبّخها هنغبي".