نزاعات الساحل "تهديد" يمتد من شمال أفريقيا إلى أوروبا

تهدد النزاعات، التي تتسبب في موجات نزوح ولجوء في منطقة الساحل الأفريقي، أمن دول أوروبية وشمال أفريقيا؛ إذ تم، بحسب منظمة الأمم المتحدة، إجبار 3.3 مليون من سكان مالي، وبوركينافاسو، والنيجر على النزوح قسرًا من منازلهم.

وعادة ما تكون تونس وليبيا والجزائر وجهة هؤلاء النازحين، الذين يبحثون عن حياة كريمة؛ ما يثير مخاوف من تداعيات ذلك على أمن واستقرار هذه الدول، وكذلك القارة الأوروبية التي تواجه زحفا للمهاجرين من سواحل شمال أفريقيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بغرب ووسط أفريقيا ألفا سيدي با، في إيجاز صحفي بجنيف السويسرية، إن "هذا النزوح القسري المذهل للمدنيين يوجب تحركا دوليا فوريا لمنع تزايده".

وأضاف سيدي با، أن: "الوضع الأمني في وسط الساحل مضطرب؛ ما يجبر الناس على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمان والحماية".

ومن جانبه، قال الناشط الحقوقي الليبي والمحلل السياسي حسام الدين العبدلي، إن "السياسات الأوروبية والنزاعات في منطقة الساحل الأفريقي تهددان بإغراق شمال أفريقيا خاصة ليبيا وتونس، بالمهاجرين واللاجئين على الرغم من أن ثمة محاولات لجعلهما بلديْ توطين وليسا مجرد نقطتي عبور لهؤلاء".

وتابع العبدلي لـ"إرم نيوز": "الوضع دقيق في ليبيا وتونس على وجه الخصوص، رغم وجود محاولات لإرسال المئات من المهاجرين واللاجئين إلى رواندا في إطار اتفاقات بين هذا البلد ودول أوروبية مثل بريطانيا، لكن أعداد هؤلاء تفوق قدرة تونس وليبيا معاً".

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية كشفت قبل أيام قليلة، أن أعداد المهاجرين إلى بلادها تراجعت 60%، مقارنة بالفترة ذاتها، في العام الماضي، لافتة إلى أنه: "تم تحقيق ذلك بفضل التعاون مع ليبيا وتونس".