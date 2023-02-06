بوتين وبايدن وجينبينغ يقدمون تعازيهم بضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، تعازيه لرئيسي تركيا وسوريا، وأكد استعداد بلاده لتقديم مساعدة بعد الزلزال الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى في البلدين.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن بوتين قدم إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "تعازيه الحارة"، وأكد استعداد روسيا "لتقديم المساعدة اللازمة".
وفي بيان آخر موجه إلى الرئيس السوري بشار الأسد، أعرب بوتين عن "حزنه"، وعرض "كل المساعدة الضرورية" بعد هذه الكارثة.
وقالت الرئاسة السورية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل هاتفيًا بنظيره السوري بشار الأسد، وقدم تعازيه في قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، اليوم الإثنين، وتعهد بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات، بحسب وكالة "رويترز".
من جهته، تحادث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هاتفيًا مع نظيره التركي خلوصي آكار على ما أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان.
وعرض شويغو "كل مساعدة تلزم على نظيره التركي" ولا سيما "مساعدة طبية للضحايا".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن آكار رد بالقول إن أنقرة ستعرض "في أقرب وقت ممكن" اقتراحات مساعدة ملموسة على موسكو.
من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، عن "حزنه الكبير"، واعدًا بتقديم المساعدة بعد الزلزال بقوة 7,8 درجة الذي ضرب تركيا وسوريا موقعًا أكثر من 1800 قتيل.
وكتب بايدن في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "طلبت من أجهزتي أن تواصل متابعة الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم كل المساعدة الضرورية أيّا كانت".
كما قدم الرئيس الصيني شي جينبينغ تعازيه للمسؤولين الأتراك والسوريين بعد الزلزال الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى على جانبي الحدود التركية السورية، على ما أفاد الإعلام الرسمي.
وأعرب شي لنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد في رسالتين منفصلتين عن "صدمته" عند تبلغه خبر الكارثة، مقدمًا "التعازي القلبية عن كل الضحايا وتعاطفًا صادقًا مع العائلات والجرحى"، على ما أوضح التلفزيون العام "سي سي تي في".
كما قال البابا فرنسيس، الإثنين، إنه "حزين للغاية" بسبب الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة المئات، وفقًا لوكالة "أ ف ب".
وأفاد وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، ثاني أكبر مسؤول في الفاتيكان، بأنّ البابا فرنسيس كان "حزيناً للغاية" عند معرفة الخسائر الفادحة في الأرواح التي سبّبها الزلزال، وهو "يرسل تعازيه الصادقة" لأقارب الضحايا.
وضرب زلزال قوته 7,8 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، موديًا بحياة مئات الأشخاص في البلدين، وملحقًا أضرارًا جسيمة، وفقًا لبيانات رسمية من الجانبين.
وقد تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجة.