بوتين وبايدن وجينبينغ يقدمون تعازيهم بضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، تعازيه لرئيسي تركيا وسوريا، وأكد استعداد بلاده لتقديم مساعدة بعد الزلزال الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى في البلدين.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن بوتين قدم إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "تعازيه الحارة"، وأكد استعداد روسيا "لتقديم المساعدة اللازمة".

وفي بيان آخر موجه إلى الرئيس السوري بشار الأسد، أعرب بوتين عن "حزنه"، وعرض "كل المساعدة الضرورية" بعد هذه الكارثة.