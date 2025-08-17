ظهر في الساحل والسويداء.. أنباء عن اعتقال "أبوالميش السراوي" (فيديو)

أفادت تقارير سورية، السبت، بأن قوات الأمن العام بوزارة الداخلية في مدينة حلب، اعتقلت القيادي المدعو أحمد العبدالله المعروف بلقب "أبوالميش السراوي".

ويوصف "أبوالميش السراوي" بأنه أحد أبرز منفّذي المجازر والانتهاكات الطائفية، التي وقعت خلال الأحداث الدموية التي شهدتها منطقة الساحل السوري بالإضافة إلى أحداث السويداء.

اعتقال "السراوي"، وهو من عناصر الجيش السوري، جاء أثناء توجهه من "دير الزور" إلى "حلب"، في الوقت الذي لم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن من جانب أي جهة رسمية.

وتناقلت منصات وحسابات لناشطين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء اعتقال العبدالله والذي يأتي، وفقاً للروايات، بسبب "تهديد السلم الأهلي وإثارة النزعات الطائفية وضرب اللحمة الوطنية".

وتقول المصادر إن السلطات السورية طلبت من العبدالله تسليم نفسه أكثر من مرة لوزارة الدفاع لكنه لم يمتثل للأوامر، قبل أن يتم اعتقاله.

وذكر ناشطون، أن العبدالله ظهر في مقاطع مصورة خلال المذابح الطائفية التي حدثت في منطقة الساحل السوري في شهر مارس/ آذار الماضي، والتي خلّفت آلاف القتلى والمصابين.

وانتشرت مقاطع فيديو منسوبة للمذكور، مرتدياً زي القوات الحكومية، في جبلة والسويداء، موزعاً التهديدات على سكان تلك المناطق.

واعتبر معلقون على النبأ أن توقيف أحمد العبدالله "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مطالبين بملاحقة كل المتورطين في المجازر والانتهاكات.

وشارك العبدالله كذلك، بحسب الناشطين، في الأحداث الأخيرة بمحافظة السويداء وما تخللها من انتهاكات وجرائم قتل خارج نطاق القانون.