بلينكن يدعو إسرائيل لاتخاذ خطوات لحماية المدنيين في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن على إسرائيل أن تتصرف وفقا لقوانين الحرب، وإن عليها اتخاذ المزيد من الخطوات الفعالة للحفاظ على حياة المدنيين.

وأضاف للصحفيين في تل أبيب، أنه أوضح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن على إسرائيل أن توفر وسائل حماية للمدنيين قبل أن تبدأ عملياتها في جنوب قطاع غزة، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية متفقة على ضرورة ذلك.

وأشار إلى أن "إسرائيل لديها… واحد من أكثر الجيوش تطورا في العالم. وهي قادرة على تحييد التهديد الذي تشكله حماس مع تقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال الأبرياء. وعليها التزام بالقيام بذلك".

وطالب بلينكن، حكومة إسرائيل باتخاذ إجراءات إضافية لوقف عنف المتطرفين الإسرائيليين، قائلًا إن الولايات المتحدة تدرس أيضا إجراءات خاصة بها بهذا الخصوص.

وعن لقائه برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال بلينكن بحثت معه الحاجة للإصلاح من أجل محاربة الفساد على نحو أكثر فاعلية، مضيفًا أن اختيار قيادة السلطة الفلسطينية بيد الشعب الفلسطيني.