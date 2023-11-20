تقرير: إسرائيل تدور بمتاهة صفقة الأسرى خشية هدنة تبدد الزخم القتالي

ونبَّه إلى أنه "لا يتعيَّن العمل بوتيرة سريعة؛ إذ إن القتال والتقدم ببطء وحذَر يقلل من نسب المخاطرة بأرواح الجنود الإسرائيليين"، راصدًا طبيعة الدعم الذي يوفره الطيران الحربي الإسرائيلي للجنود على الأرض.

وقال إن الناطق العسكري نشر صورًا، تُظهر رئيس هيئة الأركان العامة هارتسي هاليفي وقائد الجبهة الجنوبية، بينما ينظران إلى خرائط، في إطار المصادقة على خطة مواصلة الحرب؛ إذ تبين أن الوجهة التالية هي جنوب القطاع، على أن تكون خان يونس البداية.

ووجد أنه إلى جوار العمل الميداني "تحلق في الأفق التطورات الخاصة بصفقة الأسرى، بعد أن أكدت إسرائيل أن زعيم حماس، يحيى السنوار، أنهى حاليًّا شعوره بالغضب، وعادت حماس إلى طاولة المفاوضات".

حماس نسخة هوليوود!

ووفق الصحيفة، أطلع مجلس الحرب الإسرائيلي على التفاصيل الجديدة بشأن الصفقة، تنص على تحرير نساء وأطفال من الأسر مقابل تحرير عدد رمزي من الأسيرات الفلسطينيات وصغار السن في سجون إسرائيل، ووقف إطلاق النار لبضعة أيام".

وأبلغ الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي "أن بمقدوره العودة للقتال بعد الهدنة"، على حد قول الصحيفة.

لكن المحلل الإسرائيلي رأى أنه "يتعيَّن هنا النظر إلى العدو (حماس) كعدو غير تقليدي، بل هو شرس ومرير بطريقة هوليوودية (سينما هوليوود)"، على حد الوصف الذي استخدمه.

وأوضح أن "المخاوف السائدة في إسرائيل، والتي يتفق عليها شخصيات داخل القيادة الإسرائيلية، هي أن السنوار القيادي "الشرس" في الحركة سيربح مُتنفسًا يحتاج إليه بالفعل، ومن ثم سيُقسم الصفقة إلى دفعات وعلى مراحل".

الضغط على السنوار

وقدَّر أن الأمر "سيسبب فوضى في المجتمع الإسرائيلي"، وقال "إنه يتعين أن نسأل بكل جدية: هل يستطيع الجيش الإسرائيلي مواصلة الحرب بالقوة ذاتها؟ وهل الأفضل هو الضغط على السنوار في خان يونس؛ من أجل تحرير المخطوفين والمخطوفات؟".

ومضى قائلًا: "إن القلق بشأن سلامة المخطوفين لم يتبدد، كما إن المعلومات التي كشفها الناطق العسكري بالأمس بشأن مصير الجندية نوعا ميرتسيانو، طيب الله ثراها، والتي زهقت روحها في المستشفى، تعزز حالة النفور من زمرة مجرمي الحرب الذين أسروا الرُضّع أيضًا (رواية إسرائيلية شائعة)"، على حد التعبير الذي استخدمه.

وخلص إلى نتيجة بأن "الصفقة بمضمونها الحالي تعد خطرًا يهدد قدرة (الجيش) على تغيير الواقع في قطاع غزة".

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية