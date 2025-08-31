3 احتمالات.. لماذا سحبت حماس اسم محمد السنوار من قائمة قادتها القتلى في غزة؟

فاجأت حركة حماس الأوساط السياسية والأمنية، اليوم الأحد، بإقرارها رسمياً، بعد 3 أشهر من الصمت، بمقتل قائد هيئة الأركان محمد السنوار خليفة محمد الضيف في زعامة الجناح العسكري.

بعد ساعات، كررت الحركة مفاجأة أكثر جدلا وهي تعديل البيان الصباحي، بحذف اسم محمد السنوار، ما فتح الباب أمام تساؤلات كثيرة، عن الأسباب التي دفعت "حماس" لحذف الاسم والتراجع عن إعلان مقتله.

وكانت إسرائيل قد أكدت مقتل السنوار في مايو/ أيار الماضي والعثور على جثته داخل النفق الذي قصفته أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس، وفق ما أعلنته متحدثة الجيش الإسرائيلي آنذاك.

ورأت مصادر في قطاع غزة أن حذف اسم محمد السنوار من بيان الإعلان عن القادة الذين اغتالتهم إسرائيل، قد يكون راجعاً إلى 3 احتمالات، مع الأخذ بعين الاعتبار تأكيد الجيش الإسرائيلي العثور على جثته داخل النفق.

ورجحت المصادر أن أحد الاحتمالات وراء التراجع عن تأكيد مقتل السنوار، هو أن يكون قد قتل بالفعل لكن القرار يأتي ضمن الحرب النفسية المتبادلة بين حماس وإسرائيل، خاصة مع نية إسرائيل احتلال مدينة غزة بالكامل وأرادت الحركة بث الخوف في صفوف الجيش الإسرائيلي لعلمه بقيمة السنوار العسكرية.

ولفتت المصادر إلى أن الاحتمال الثاني هو أن لا يكون السنوار قد قتل في الغارة بل نجا من الضربة وكان متوارياً عن الأنظار خشية استهدافه مجددا، ولم تكن بعض دوائر الحركة على علم بذلك وتم نشر اسمه والفيديو الذي يظهر فيه نتيجة حالة الإرباك وغياب التواصل والتنسيق بسبب ظروف الحرب.

ورأت المصادر أن الاحتمال الثالث قد يكون رغبة "حماس" في تشتيت الجيش الإسرائيلي وتشكيك جنوده فيما يعلنه، استنادا لإعلانات سابقة عن نجاح اغتيالات سابقة ثبت بعد فترة أن ضحاياها على قيد الحياة بل وظهرت على العلن في مراسم تسليم بعض الرهائن، بالتوازي مع تسريب أنباء عن تولي عزالدين الحداد قائد لواء غزة، قيادة هيئة الأركان خلفا للسنوار لإشغال الجيش بين جبهتي شمال وجنوب قطاع غزة.