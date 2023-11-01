بدء خروج الأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة عبر "رفح"

قال مصدر أمني مصري إن ما يصل إلى 500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية سيدخلون مصر من غزة عبر معبر رفح الحدودي اليوم الأربعاء، بعد التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف المصدر أن نحو 200 شخص ينتظرون على الجانب الفلسطيني من الحدود صباح اليوم.

وقال مصدر ثان مطلع على الاتفاق وعمليات الإجلاء إن هناك قائمة تضم ما يصل إلى 500 شخص سيغادرون قطاع غزة لكن من غير المتوقع أن يخرجوا جميعًا اليوم.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن عشرات الأجانب والفلسطينيين حاملي الجنسيات المزدوجة خرجوا، اليوم الأربعاء، من قطاع غزة إلى مصر، مع فتح السلطات المصرية معبر رفح "استثنائيًّا" لإجلاء عدد من جرحى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.