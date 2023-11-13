مصر تستقبل الدفعة الأولى من "الغزيين المغاربة" عبر رفح

بعد انتظار طال قرابة شهر، سُمِحَ للدفعة الأولى من حاملي جواز السفر المغربي بالعبور من غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح البري، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وحسب معلومات حصلت عليها "إرم نيوز"، تمكن نحو 110 من المغاربة حاملي الجواز من العبور، في حين لا يزال أكثر من 700 مغربي ينتظرون الإجلاء من غزة هرباً من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وأكد مصدر لـ"إرم نيوز" أن مصر أعلنت موافقتها على استقبال المغاربة العالقين عبر دفعات، إذ سمح بعبور الدفعة الأولى، اليوم الاثنين، "وسيتواصل التنسيق مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية لإجلاء باقي المغاربة".