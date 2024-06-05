برلمان سلوفينيا يعترف بدولة فلسطين

وافق البرلمان السلوفيني اليوم الثلاثاء، على الاعتراف بدولة فلسطين، لتصبح ليوبليانا رابع عاصمة أوروبية تعترف بدولة فلسطين منذ بداية حرب غزة.

وأرسلت الحكومة السلوفينية المرسوم إلى البرلمان للموافقة عليه الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تسريع الإجراء الذي كان من المفترض أن يكون بحلول منتصف الشهر الجاري.