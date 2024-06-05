برلمان سلوفينيا يعترف بدولة فلسطين
وافق البرلمان السلوفيني اليوم الثلاثاء، على الاعتراف بدولة فلسطين، لتصبح ليوبليانا رابع عاصمة أوروبية تعترف بدولة فلسطين منذ بداية حرب غزة.
وأرسلت الحكومة السلوفينية المرسوم إلى البرلمان للموافقة عليه الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تسريع الإجراء الذي كان من المفترض أن يكون بحلول منتصف الشهر الجاري.
واتخذت الحكومة القرار الخميس الماضي، ورفعت العلم الفلسطيني إلى جانب علم البلاد وعلم الاتحاد الأوروبي، بعد قرار مماثل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج.
وأكد رئيس وزراء البلاد روبرت غولوب أن اعتراف حكومته "رسالة سلام"، بينما سارعت إسرائيل إلى رفضها لقرار سلوفينيا.
وعبرت إسرائيل الأسبوع الماضي، عن أملها بأن يرفض البرلمان السلوفيني توصية الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين التي تعتبر "مكافأة لحماس" بحسب حكومة بنيامين نتنياهو.