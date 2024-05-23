إصابة جنديين أمريكيين بجروح إثر "حادث عمل" عند الرصيف العائم

أصيب جنديان أمريكيان بجروح طفيفة، الخميس، في حادث عمل في منطقة الرصيف العائم قبالة سواحل غزة، فيما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب الأمريكي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "أصيب جنديان أمريكيان بجروح طفيفة في حادث عمل في منطقة الرصيف العائم قبالة سواحل غزة".

وأضافت الإذاعة: "تم نقل الجنديين عبر ميناء أسدود (جنوب) إلى مستشفى في إسرائيل (لم تحدده)".

ولم توضح إذاعة الجيش الإسرائيلي طبيعة "حادث العمل". كما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب الأمريكي.

وفي 16 مايو/أيار الجاري أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الانتهاء من بناء الرصيف البحري العائم على شواطئ قطاع غزة.

ونقلت الأناضول عن بيان لـ"سنتكوم"، أن أفراد القيادة المركزية الأمريكية الداعمين للمهمة الإنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية الإضافية إلى المدنيين الفلسطينيين المحتاجين، قاموا بتثبيت الرصيف المؤقت على شاطئ غزة.

وفي 25 نيسان/أبريل الماضي أعلن البنتاغون أن واشنطن شرعت في بناء رصيف بحري بغزة لزيادة وصول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وفي تصريح للصحفيين، قال متحدث البنتاغون الجنرال بات رايد "أؤكد أن سفنا حربية أمريكية بدأت بناء المراحل الأولى من رصيف في البحر".

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية يعاني سكان غزة "مجاعة" لا سيما في محافظتي غزة والشمال، في ظل شح شديد بإمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب الحصار.