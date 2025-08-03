قتيلان جراء اشتباكات في السويداء جنوب سوريا

قُتل شخصان جراء الاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوبي سوريا، حسبما ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وأوضح المرصد أن أحدهما من أبناء السويداء، بينما ينتمي الآخر لعناصر الأمن العام.

وكانت قناة "الإخبارية السورية" أعلنت قبل ساعات أن أحد أفراد القوى الأمنية قتل برصاص مجموعة مسلحة في محافظة السويداء.

وتجددت الاشتباكات صباح اليوم الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ قبل أسبوعين، وهو اتفاق جاء بعد مواجهات دامية في المحافظة، بعدما حاول أفراد من عشائر البدو، والقوات الحكومية اقتحام المحافظة، أوقعت أكثر من 1400 قتيل، بين أطراف الصراع.