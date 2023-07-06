أداء ضعيف ومواقف سلبية.. المبعوثون الأمميون إلى اليمن "تحت المجهر"

وعلى مدار كل تلك المدة، لم يرتقِ دور الوسطاء الأمميين إلى المستوى المأمول والمرجو منهم، كما كان يعتقد ويتوقع الشارع اليمني، ولم يتراوح أداؤهم دائرة الضعف والمواقف السلبية.

ويرى مندوب اليمن لدى اليونسكو، محمد جميح، أن "أداء المبعوثين الأمميين لم يكن على المستوى المطلوب، والنتيجة هي كما نشاهدها الآن، قد تكون هناك أسباب كثيرة لضعف هذا الأداء، أسباب تعود إلى طبيعة أنظمة ولوائح الأمم المتحدة، وهناك أسباب تعود إلى خلفيات هؤلاء المبعوثين الدوليين".

وأضاف جميح، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن "هناك أيضًا أسبابًا تعود إلى طبيعة المصالح الدولية، التي ترى تلك الزاوية، ولا ترى الأخرى من زوايا الحل أو زوايا الحرب في اليمن، إلى جانب تعقيدات الوضع اليمني، وتشابكاته الإقليمية والدولية".

واستطرد جميح: "لكن بالمجمل أداء المبعوثين الأمميين، لم يكن ملموسًا، والنتائج ليست كما كان مأمولا".

ولفت جميح إلى الدور الدولي الذي تمثله الأمم المتحدة، والدور العربي بتحقيق أي تقدم في الملف اليمني، حيث قال: "النتائج التي يمكن أن يقال إن فيها شيئًا من التقدم البسيط، هي نتائج ليس للمبعوثين الدوليين أي دخل فيها".

وذهب المسؤول اليمني، في حديثه إلى أبعد من ذلك، حيث قال: "للأسف الشديد، كان للمبعوثين الدوليين أحيانًا دور مُعطِّل، فعندما كانت القوات اليمنية تحاصر الحوثيين داخل محافظة الحديدة، أواخر العام 2018، وكانت القوات الحكومية على بعد 2 - 3 كيلومترات من ميناء المدينة، وأوشكت المحافظة بأكملها على التحرر من قبضة الميليشيات، وقتها كان للمبعوث الدولي مارتن غريفيث، دور سلبي للغاية من خلال الدفع بالبريطانيين، والأمريكيين، والأمم المتحدة، والقوى الدولية الأخرى، لإيقاف المعركة، وهو ما كان".

وتابع: "ذهبت الحكومة والحوثيون والتحالف إلى ستوكهولم، وكانت النتيجة اتفاق ستوكهولم، الذي عطّل تحرير مدينة الحديدة".