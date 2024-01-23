جنود إسرائيليون يقودون حراكا احتجاجيا ضد حكومة نتنياهو

وقال إن هذا الزخم ينبع من حملة دشنتها منظمة "هيئة سفر التكوين"، والتي اقتبس اسمها من اسم أحد أسفار التوراة (الكتاب المقدس في اليهودية)، مقتبسًا تغريدة لها عبر منصة (X) ورد بها: "إذا لم تكن المستويات العليا على دراية بكيفية الحسم (ضد حماس) عليها إخلاء موقعها لمن يستطيعون".

الموقع أكد على أن هذه التغريدة دفعت الناطق باسم الجيش للتعقيب بقوله: "هذا يخالف الأوامر العسكرية، الواقعة قيد التحقيق".

بيد أن الأزمة لم تقف عند تلك النقطة، حيث استمر الجنود بتعليق لافتات على الآليات العسكرية، تحمل ما بدت أنها إهانة للقيادة العسكرية والسياسية، كما أن مجرد تعليقها على آليات الجيش مخالفة للأوامر العسكرية.

ومن بين اللافتات التي سلط الموقع الضوء عليها لافتة كُتب عليها: "لقد صد قرار تسريحنا دون الحسم".

بالعبري.. دلالات ورومز احتجاجية

إلا أن الملفت للنظر أن الحرف المقابل لحرف (ل) بالعربية، وفي الكلمة التي تعني "الحسم" بالعبرية، كُتب مطابقًا لطريقة كتابة وتصميم الحرف ذاته في الشعار الرسمي لحزب "الليكود".

وفسر الموقع هذا التطابق في رسم الحرف (ل) على أنه رسالة سياسية واضحة بأن الاتهام بعدم الحسم هنا موجه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واستمر الجدل حين نشرت المنظمة المشار إليها تغريدة ورد بها: "سئمنا رؤية كل طرف في الخريطة السياسية بينما يرغب في تحقيق الحسم (كل ضد الآخر)، إن الحسم يتحقق أمام العدو النازي الذي يقبع حولنا، إن نتنياهو خيار جيد للعرب"، على حد قول المنظمة.