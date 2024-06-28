ميليشيا الحوثي تكشف عن هدفها من اختطاف 4 طائرات
كشفت ميليشيا الحوثي عن هدفها من اختطاف 4 طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، بعد هبوط ثلاث منها الثلاثاء الماضي، بمطار صنعاء الدولي، خلال رحلاتها الجوية المتقاربة زمنيًا، لإعادة أفواج الحجاج اليمنيين القادمين من المملكة العربية السعودية.
وأفاد بيان صادر عما يسمى بـ"وزارة النقل" في حكومة الحوثيين مساء الخميس أن شركة الخطوط الجوية اليمنية ستمارس أعمالها بحيادية من العاصمة صنعاء، وإنها ستعيد جدولة الرحلات من مطار صنعاء الواقع تحت سيطرتها، ومطارات عدن والمكلا وسيئون، الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
وذكر البيان الذي نشرته النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الشركة ستعمل منذ الآن "على ترشيد النفقات والمصروفات التي لا فائدة منها" على حد زعمها، والقيام "بإجراءات تصحيحية لإعادة ترتيب أوضاع الشركة".
ومن بين جملة الأسباب التي دفعت الحوثيين إلى اختطاف الطائرات أشارت "وزارة النقل" في حكومة الميليشيا إلى الإجراءات الأخيرة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا التي اعتبرتها "تدميرًا ممنهجًا للشركة"، بحسب مزاعمها.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قد وجهت مطلع الشهر الجاري، شركة الخطوط الجوية اليمنية بنقل جميع أرصدتها البنكية إلى خارج مناطق سيطرة الحوثيين، وإنهاء أي إدارات مركزية للشركة بصنعاء، وإيداع قيمة تذاكر السفر للحجوزات من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في البنوك الإسلامية بعدن.
واختطفت ميليشيا الحوثي الثلاثاء الماضي، 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، لتضاف إلى طائرة أخرى محتجزة أكثر من شهر، في مطار صنعاء الدولي، ما تسبب في احتجاز مئات الحجاج اليمنيين في المملكة العربية السعودية وعرقلة عودتهم إلى موطنهم، وإحداث إرباك في جدول الرحلات اليومية من وإلى خارج البلد.
وتمتلك شركة الخطوط الجوية اليمنية 7 طائرات فقط، باتت 4 منها في قبضة الحوثيين بعد "خطوة غير مسؤولة جاءت في ظل الكثير من المصاعب التي واجهتها الشركة مع سلطة صنعاء، أهمها حجز أرصدة الشركة البنكية منذ أكثر من عام"، طبقًا لبيان صادر عن الناقل الوطني للجمهورية اليمنية.