بعد 17 عاماً على تخرجهم.. يمنيون يفاجئون معلميهم السابقين بهدايا العيد

وقال منسّق المبادرة، عبدالله علوي منصر، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن هذه المبادرة انطلقت من "جروب" مخصص لطلاب الدفعة الأولى من خريجي الثانوية على تطبيق "واتس آب"، بعد أن رأى زميل له أحد معلميهم السابقين "على غير عادته"، وهو الذي كان مهتماً بمظهره على الدوام، ليطرح الفكرة في "الجروب"، وتفاعل معها معظم الأعضاء من الطلاب المقتدرين مادياً الذين أكملوا تعليمهم خارج البلاد ولا يزال بعضهم في الخارج، قبل أن تتوسع الفكرة لتشمل خريجي الدفعة الثانية من المدرسة.

وبحسب منصر، فإن الطلاب كانوا يعتقدون أن ما سيتم جمعه، سيكون مخصصاً لتوفير ثمن أضحية وهدية مالية لمواجهة متطلبات العيد، لعدد يسير من معلميهم الذين يواجهون ظروفاً صعبة، لكنهم تفاجأوا عند بحثهم واستطلاعهم بأن غالبيتهم يعانون، وبحاجة إلى أن تشملهم هذه المبادرة.

وفي غضون بضعة أيام، تمكّن الطلاب من جمع مبلغ مالي وصل إلى أكثر من 3 ملايين ريال يمني، ليغطّي ثمن أضاحي العيد لمعظم معلميهم غير المقتدرين مادياً، وبعد التقصي عن ظروفهم المعيشية، أرسلوا مبلغاً نقدياً إلى كل واحد منهم عبر شركة صرافة محلية، كهدية بمناسبة العيد.