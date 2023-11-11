لماذا تهتم إسرائيل بالسيطرة على مخيم الشاطئ في غزة؟

رأت مصادر إسرائيلية أن السيطرة على مخيم الشاطئ، ستعد نقطة تحول في الحرب على قطاع غزة، وأن محاصرته تعني عزله عن منطقة مجمع الشفاء الطبي، ومنع وصول تعزيزات من المسلحين إلى المنطقة.

ويقع المخيم غرب غزة، وشهد نشأة مؤسس حركة حماس، الشيخ أحمد ياسين، الذي اغتالته إسرائيل في آذار/ مارس العام 2004.

وذكر موقع "واللا" العبري، أن "مخيم الشاطئ المتاخم لمجمع الشفاء الطبي يعد رمزًا من رموز حركة حماس، وأن محاصرته تسهم في عزل المنطقة ومنع وصول المسلحين إليها".

ونقل الموقع عن مصدر عسكري قوله، "من سيتبقى من الغزيين المدنيين ينبغي أن يُقتل"، موضحًا أن "الجيش الإسرائيلي شدَّد حصار مخيم الشاطئ، مساء الجمعة، حيث يوجد الكثير من المسلحين المستعدين، وأن السيطرة عليه من شأنها أن تُشكل نقطة تحول في الحرب على غزة بوجه عام"، زاعمًا أن "أسفل المجمع ثمة مركز قيادة لحماس".