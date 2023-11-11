لماذا تهتم إسرائيل بالسيطرة على مخيم الشاطئ في غزة؟
رأت مصادر إسرائيلية أن السيطرة على مخيم الشاطئ، ستعد نقطة تحول في الحرب على قطاع غزة، وأن محاصرته تعني عزله عن منطقة مجمع الشفاء الطبي، ومنع وصول تعزيزات من المسلحين إلى المنطقة.
ويقع المخيم غرب غزة، وشهد نشأة مؤسس حركة حماس، الشيخ أحمد ياسين، الذي اغتالته إسرائيل في آذار/ مارس العام 2004.
وذكر موقع "واللا" العبري، أن "مخيم الشاطئ المتاخم لمجمع الشفاء الطبي يعد رمزًا من رموز حركة حماس، وأن محاصرته تسهم في عزل المنطقة ومنع وصول المسلحين إليها".
ونقل الموقع عن مصدر عسكري قوله، "من سيتبقى من الغزيين المدنيين ينبغي أن يُقتل"، موضحًا أن "الجيش الإسرائيلي شدَّد حصار مخيم الشاطئ، مساء الجمعة، حيث يوجد الكثير من المسلحين المستعدين، وأن السيطرة عليه من شأنها أن تُشكل نقطة تحول في الحرب على غزة بوجه عام"، زاعمًا أن "أسفل المجمع ثمة مركز قيادة لحماس".
وأضاف أن "حصار المخيم سيعزل منطقة مجمع الشفاء عن المسلحين، الأمر الذي سيحُول دون وصول المزيد منهم، ما يعني تشديد الضغوط في تلك المنطقة، بداخل المجمع الطبي يسمعون الآن ضوضاء الدبابات وتبادل إطلاق النار".
وأشار إلى أن "آلاف الفلسطينيين غادروا المخيم في الأيام الأخيرة، حيث تجاوز عدد سكان مخيم الشاطئ قبل الحرب 100 ألف، وأن تقديرات الجيش الإسرائيلي ترجح استمرار الإخلاء، في هذه المرحلة، ومن غير الواضح كم عدد المرضى في مجمع الشفاء، لكن تقديرات الجيش الإسرائيلي ترجح أن أغلب الأطقم العاملة هناك هم من عناصر حماس".
وقالت مصادر أمنية للموقع، إن "حماس زرعت مخربين يتنكرون بزي مسعفين في الأقسام المختلفة"، بحسب الرواية الإسرائيلية التي تبدو استباقية.
وتأتي تلك الادعاءات التي تدل على نية الجيش الإسرائيلي تصفية الأطقم الطبية، لتضاف إلى ما كشفه الموقع العبري، بأن "ثمة تقديرات باختباء 100 عنصر على الأقل من حماس داخل مجمع الشفاء الطبي بأقسامه المختلفة"، مبينًا أن "المعلومات التي وصلته تشير إلى أن تحذيرات أرسلتها أجهزة أمنية إسرائيلية إلى العاملين بمجمع الشفاء الطبي بأنهم يتواجدون داخل منطقة عمليات عسكرية".
وأوضح أنه "حتى ساعات مساء الجمعة، لم يتبقَ من بين 50 ألف مدني في منطقة المجمع الطبي سوى بضع عشرات، وأن المدنيين استغلوا الممر الإنساني الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي للتوجه جنوبًا، وأن خروج عشرات الآلاف من المدنيين يُحسب على أنه إنجاز عملياتي".
وختم موقع "واللا" تقريره بالقول، إن "إسرائيل لديها هدف وهو إخلاء كل شمال قطاع غزة، ومدينة غزة؛ بغرض تطهير المنطقة بأسرها من أي غطاء مدني يمكن أن تستغله حماس".
المصدر: موقع "واللا" الإسرائيلي