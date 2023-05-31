البيت الأبيض: من المؤسف انسحاب بعض الأطراف من محادثات السودان
قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، الأربعاء، إنه "من المؤسف انسحاب بعض الأطراف من محادثات السودان"، في إشارة إلى تعليق الجيش السوداني مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع.
وشدد كيربي على رغبة الولايات المتحدة في "توقف القتال في السودان ودخول المساعدات".
وكان الجيش السوداني قد أعلن، في وقت سابق اليوم، تعليق المحادثات الجارية في جدة، برعاية سعودية أميركية؛ لعدم "التزام قوات الدعم السريع" بتنفيذ أي من بنود الهدنة المتفق عليها بين الجانبين.
تمديد إغلاق المجال الجوي
قال بيان لمطار الخرطوم الدولي على صفحته على فيسبوك، إن سلطة الطيران المدني في السودان، "ستمدد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو حزيران".
وأضاف البيان أنه "يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص".