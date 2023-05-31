البيت الأبيض: من المؤسف انسحاب بعض الأطراف من محادثات السودان

تمديد إغلاق المجال الجوي

قال بيان لمطار الخرطوم الدولي على صفحته على فيسبوك، إن سلطة الطيران المدني في السودان، "ستمدد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو حزيران".

وأضاف البيان أنه "يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص".