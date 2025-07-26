تنتظر مصادقة الشرع.. إنجاز مسودة النظام الانتخابي المؤقت بسوريا

أعلنت عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، حنان البلخي، أن المسوّدة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت أُنجزت بالكامل، وننتظر مصادقة رئيس الجمهورية أحمد الشرع عليها.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، سيبدأ تشكيل اللجان الفرعية فور المصادقة، وقد تم وضع جميع التعليمات التنفيذية الخاصة بإجراءات الترشيح، واللجنة ملتزمة بمعايير النزاهة والشفافية في جميع مراحل عملها.

وستُجرى العملية الانتخابية وفق المعايير الدستورية والجدول الزمني المقرَّر، ويحرص النظام الانتخابي على تمثيل كل أطياف المجتمع دون استثناء.

وجاءت اللقاءات الميدانية مع كل مكونات الشعب السوري بهدف ضمان أوسع مشاركة شعبية في صياغة المعايير الانتخابية، ونسعى لتشكيل مجلس شعب جديد يكون معبِّراً عن كل السوريين، ويعكس تطلعاتهم في بناء سوريا الجديدة.