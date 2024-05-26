مصدر فلسطيني يكشف عن نقاشات "دقيقة ومفصلة" بشأن إدارة معابر غزة

كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى، عن نقاش "دقيق ومفصل" تجريه كل من الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية، بشأن معابر قطاع غزة، فيما يتركز النقاش حول "إدارة فلسطينية" رسمية للمعابر، لكن مع إمكانية وجود طرف ثالث.

وذكر المصدر لوكالة أنباء العالم العربي "AWP"، بأن النقاش يدور في الأساس حول معبري رفح وكرم أبو سالم، جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى معابر أخرى شمالي القطاع، بهدف تسهيل دخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهل حركة الأفراد.

وأشار إلى أن "النقاش يجري بشكل دقيق ومفصل حول إعادة تفعيل اتفاقية المعابر الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005، والتي تتضمن تفاصيل متعلقة بعمل معابر غزة".

وهذه الاتفاقية، تتضمن عدة بنود من بينها أن يكون معبر رفح بإدارة فلسطينية - مصرية، وبإشراف طرف ثالث وهو الاتحاد الأوروبي، على أن يكون المبعوث الأمريكي مراقبا على التنفيذ.