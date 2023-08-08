السودان.. 13 قتيلا في اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بأمدرمان

قتل ما لايقل عن 13 شخصًا، اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات مسلحة دارت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أحياء أم درمان القديمة، وفق ما أفادت به مصادر طبية سودانية.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن مستشفى "النو" بأم درمان "استقبل عشرات الجرحى يجري حصرها حاليًا، إضافة إلى 13 حالة تأكد وفاتها بينهم عسكريين ومدنيين".

وأشارت إلى أن هذا المستشفى، هو الوحيد في المنطقة الذي يستقبل الحالات الطارئة، ويعاني حاليًا من نقص حاد في كميات الدم والأدوات الطبية، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات التي تصل إليه بشكل يومي.

وخلفت الاشتباكات المستمرة لليوم الثاني على التوالي، أوضاعًا إنسانية معقدة للسكان الذين نزحوا من منازلهم إلى الأحياء الشمالية الواقعة تحت سيطرة الجيش، فيما أطلق متطوعون من لجان المقاومة السودانية، نداءات لمساعدة المتضررين من الاشتباكات.