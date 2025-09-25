عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي متواصل على غزة (فيديو)

إعلام حوثي: الغارات الإسرائيلية استهدفت أحد السجون في صنعاء

قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين بنيران وقصف الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "ارتكبت القوات الإسرائيلية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة مجزرة، قتِل على إثرها 11 مواطنًا وأصيب آخرون، إضافة إلى فقدان عدد آخر، في قصف منزل يعود لعائلة أبو دحروج الذي يؤوي نازحين".

وفي مدينة خان يونس، قتل 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمنزل لعائلة وادي قرب المستشفى الميداني الأردني غرب المدينة، كما قتل مواطن إثر استهدافه من قبل طائرة مسيرة في منطقة الساقية ببلدة بني سهيلا شرق المدينة.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف منزل يعود لعائلة القطراوي في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب آخرون جراء قصف منزل لعائلة عبد العال بشارع يافا في حي التفاح بمدينة غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه بتنفيذ غارات مكثفة على مدينة غزة تحديدًا، لإجبار الأهالي على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع، بحسب "وفا".

