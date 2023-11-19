قصف إسرائيلي يدمر جزئيًا محطة اتصالات خلوية جنوب لبنان

أعلنت شركة "ألفا" للاتصالات الخلوية في لبنان، اليوم الأحد، أن إحدى محطاتها في جنوب لبنان تعرضت لتدمير جزئي نتيجة قصف إسرائيلي، ما أدى إلى تعطل خدماتها في عدة بلدات بالمنطقة المذكورة.

ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، بعد هجوم غير مسبوق شنته الحركة الفلسطينية على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، يشهد جنوب لبنان تبادلًا يوميًا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وقالت شركة "ألفا"، على حسابها عبر "إنستغرام": "تعرضت محطة محيبيب الرئيسية في قضاء مرجعيون إلى تدمير جزئي نتيجة قصف إسرائيلي"، وهي محطة تغذي خمس محطات أخرى.

وأدى ذلك، وفق الشركة، إلى "تعطل المحطات الست، وانقطاع الخدمة عن كامل المناطق التي تتغذى من هذه المحطات".

يأتي ذلك في وقت "يستمر القصف بشكل عنيف" في عدة بلدات جنوب لبنان، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اليوم الأحد.