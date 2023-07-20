اليمن يحذّر الحوثيين ويؤكد جاهزية قواته المسلحة لردع أي تصعيد

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الخميس، جاهزية القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لردع أي تصعيد من قبل مليشيات الحوثيين، "أو أي مغامرات لتقويض فرص السلام".

وحذّر المجلس، في اجتماع ترأسه رشاد العليمي وحضره معظم الأعضاء في العاصمة السعودية الرياض، مليشيات الحوثيين من التمادي في اعتداءاتها العسكرية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشاد المجلس الرئاسي بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وجاهزيتهما العالية لردع أي تصعيد من قبل الحوثيين يقوّض فرص السلام "التي يتعاطى معها المجلس والحكومة بكل إيجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه المليشيات الفاشية".

ودعا الرئاسي اليمني المجتمع الدولي إلى مغادرة حالة الصمت إزاء تعنت الحوثيين، والاستجابة لتطلعات الشعب اليمني في بناء دولته العصرية، وحقها الحصري في احتكار القوة، وضمان مشاركة جميع اليمنيين في صناعة المستقبل المشرق الذي يستحقونه".

وناقش الاجتماع تطورات الوضع المحلي، "وعلى وجه الخصوص الموقف الاقتصادي والمالي والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المنسقة مع الحكومة والسلطات المحلية للحفاظ على مؤشرات الاستقرار النسبي المحققة خلال الفترة الماضية"، بحسب "سبأ".

وفاقمت الاعتداءات التي شنتها مليشيات الحوثيين على الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة، أواخر العام الماضي، من حدّة الأزمة الاقتصادية المتراكمة التي تواجهها الحكومة اليمنية، بعد توقف تصدير النفط والغاز، اللذين يعدّان الرافد الأساسي لخزينة الدولة.

وأكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن الداعري، الثلاثاء الماضي، في لقاء جمعه بمحافظ حضرموت، أن القيادة السياسية والعسكرية تعمل على تأمين إعادة تصدير النفط من حضرموت، بعد استهداف منشآته وإيقاف تصديره من قبل مليشيات الحوثيين.

وهددت الحكومة اليمنية، الاثنين قبل الماضي، بمراجعة خطواتها التي اتخذتها في اتفاق الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء – الخاضعين لسيطرة الحوثيين – "في حال استمرار جماعة الحوثيين في مسارها التصعيدي الذي ينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية".