إثر اتساع رقعة المعارك.. إلى أين يمضي السودان؟

بدأت رقعة الحرب في السودان بالاتساع من العاصمة الخرطوم إلى عدد من الولايات، إثر المواجهات بين القوات المسلحة والدعم السريع التي دخلت شهرها الخامس، وسط انسداد طرق الحل العاجل.

ويستمر الصراع رغم تحذيرات وكالات الإغاثة العالمية من سوء الوضع الإنساني ووضع الحرب الشعب السوداني في مربع انعدام الأمن الغذائي.

تمركز قوة

ووصلت المعارك إلى اثنتين من المدن الكبرى هما الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، والفولة، حاضرة ولاية غرب كردفان.

في الأثناء، ذكر مصدر عسكري بجنوب دارفور غربي البلاد، أن قوات الدعم السريع طوقت مقر الفرقة 16 التابعة للجيش في مدينة نيالا من كافة الاتجاهات، بعد معارك طاحنة استمرت لأكثر من أسبوع.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "قوات الدعم السريع باتت تتمركز بالقرب من سور الفرقة 16 ومنزل والي جنوب دارفور، بعد أن دمرت دفاعات الجيش التي كانت عصية طوال الأسبوع الماضي".