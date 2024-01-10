تقرير: إيران حصلت على مليارات الدولارات خلال حرب غزة

كشفت قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية، أن إيران حصلت على مليارات الدولارات من أموالها المجمدة في الخارج خلال الحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت شرارتها في الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. في إشارة إلى الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية ونقلها إلى قطر.

وذكرت القناة الأمريكية في تقرير لها، "ربما يتم إيلاء معظم الاهتمام لهذه الأموال، التي يضطر البيت الأبيض إلى إبقائها بعيدة عن متناول طهران بسبب الضغوط، ولكن تم إيلاء اهتمام أقل برفع الحجز عن 10 مليارات أخرى في العراق وتحويلها إلى عمان".

ووفقا للتقرير، فقد تمكنت إيران من الوصول إلى هذه الأموال في خضم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.