تركيا تدعو إلى مؤتمر إسلامي طارئ لمواجهة "احتلال غزة"

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن دعوة منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ من أجل غزة.

وقال فيدان، السبت، عقب محادثات في مصر، إن على الدول الإسلامية أن تتحد وتتحرك لحشد المجتمع الدولي ضد خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، بحسب "رويترز".

وعقد فيدان مؤتمراً صحفياً مشتركاً في العلمين مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، عقب اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية وتركية، أكد فيدان الرفض القاطع لنية إسرائيل احتلال غزة بشكل كامل، وقال إن هذه الخطة هي مرحلة جديدة من السياسة التوسعية والإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل.

وشدد على أن تركيا ومصر ستقفان أمام أي محاولة لإخراج الفلسطينيين من ديارهم، إلى جانب استمرار العمل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.