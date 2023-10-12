الأردن يعلن إرسال أولى طائراته الإغاثية لغزة عبر مصر

أعلنت السلطات الأردنية، صباح الخميس، إرسال أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، عبر مصر.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أرسلت الطائرة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية وسلاح الجو الأردني".

وقالت الوكالة، إن "الطائرة تحمل مواد طبية وأدوية، حيث ستتجه بالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مصر ومن ثم عبر معبر رفح الى قطاع غزة، ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع".

ولفتت إلى أن الطائرة تحتوي "الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية لضمان استمرارية تقديم العلاجات والإسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع".