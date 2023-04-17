عباس يصل إلى جدة في زيارة رسمية للسعودية
وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الإثنين، إلى مدينة جدة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها في وقت لاحق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز كان في استقبال عباس، إلى جانب عدد من المسؤولين السعوديين والفلسطينيين.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن لقاء عباس وولي العهد السعودي يهدف "للبحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية".
وبحسب الوكالة، "يرافق عباس في هذه الزيارة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الآغا".