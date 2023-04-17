عباس يصل إلى جدة في زيارة رسمية للسعودية

وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الإثنين، إلى مدينة جدة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها في وقت لاحق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز كان في استقبال عباس، إلى جانب عدد من المسؤولين السعوديين والفلسطينيين.