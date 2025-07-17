بعد إعلان وفاته.. حفيدة الشيخ مرهج تفجر المفاجأة: "جدي عايش"

أعلنت حفيدة مرهج شاهين في منشور على موقع "فيسبوك" أن الشيخ الدرزي على قيد الحياة "عايش"، ولم تُقدم تفاصيل أخرى، مكتفية بالقول: "يا ناصر الستة عالستين جدي عايش".

منشور كريستين ياسين عايش الحفيدة الذي نشرته اليوم الخميس، أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.

وفجر الأربعاء، أعلنت مصادر في مدينة السويداء السورية، عن وفاة الشيخ الدرزي مرهج شاهين، البالغ من العمر 80 عامًا، بعد دخوله في حالة من الحزن عقب حلق شاربه، عُنوة، من قِبل بعض عناصر الأمن الحكومي، كما ظهر بفيديو جرى تداوله على مواقع التواصل.

وكان الشيخ مرهج شاهين، قد ظهر في مقطع فيديو، خلال قيام أحد عناصر الأمن السوري بحلق شاربه، في بلدة "الثعلة" بريف السويداء الغربي، ما اعتبرها إهانة له أثرت على حالته النفسية.

وأشارت المصادر في وقتها إلى أن الشيخ شاهين، بقي بعد الحادثة في بيته ولم يغادره بعد دخول قوات الأمن السوري قريته، بحسب إعلام محلي.