الجيش السوداني يعلن موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، موافقته على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وأوضح الجيش في بيان له، أن الهدنة تأتي بغرض "تيسير النواحي الإنسانية على أن يلتزم الطرف الآخر بتحديدات الهدنة".

وكانت قوات الدعم السريع المتصارعة مع الجيش السودانية، منذ عدة أيام، قد أعلنت موافقتها على هدنة إنسانية جديدة.

وتواجه الهدن التي يتم الإعلان عنها في السودان بخروقات وانتهاكات مستمرة، حيث لا يتوقف القتال وتشتد ضراوة المعارك خلالها كل يوم.