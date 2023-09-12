داخلية الحكومة الليبية المكلفة: عدد القتلى تجاوز 5200 في درنة

كشف المتحدث باسم الداخلية الليبية بالحكومة المكلفة من البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن عدد القتلى تجاوز 5200 في مدينة درنة؛ جراء الإعصار "دانيال".

وشدد في تصريح له على أن غياب الوسائل المتطورة لإنذار المواطنين ساهم في الكارثة، مضيفاً: "نقوم بحصر أعداد الضحايا بالتواصل مع الجهات الصحية في درنة".

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي قد قال إنه تم تسجيل 2300 قتيل وأكثر من 5 آلاف مفقود كحصيلة أولية للفيضانات في درنة.

وقال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ في مدينة البيضاء إنه تم تسجيل 11 ألف شخص بين قتيل ومفقود بسبب السيول العارمة.