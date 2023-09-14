وزارة الدفاع السعودية تعدم عسكريين اثنين أدينا بالخيانة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، عن إعدام اثنين من العسكريين أدينا بارتكاب الخيانة العسكرية إلى جانب تهم أخرى.

وجاء في بيان الوزارة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن اثنين من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهما العسكرية، وهما المقدم الطيار الركن ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء يوسف بن رضا حسن العزوني، أدينا بارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى.

ووفق البيان فإنه بعد إلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما، أسفر التحقيق مع الأول بإدانته بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية، فيما أسفر التحقيق مع الثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى، والوطنية، والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية.

وتابع البيان "وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير كل الضمانات القضائية المكفولة لهما، أقرا بما نُسب إليهما، وصدر بحقهما حكمان يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكمين، والمصادقة عليهما، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما".

وقد تم تنفيذ حكم القتل اليوم الخميس بحق المذكورين بقيادة منطقة الطائف.