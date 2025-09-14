الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قادة من حماس شاركوا في "7 أكتوبر"

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، القضاء على قادة ميدانيين وعناصر من حركة حماس شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023 على جنوب إسرائيل.

وقضت قوات من لواء المدفعية 282 على عناصر بارزة اقتحمت أراضي جنوب إسرائيل خلال أحداث 7 أكتوبر بينهم قادة ميدانيين في حركة حماس، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.

وذكر متحدث باسم الجيش أنه خلال أنشطة قوات الجيش "تم القضاء على عدد من المخربين والقادة الميدانيين التابعين لحماس في قطاع غزة خلال الشهر الماضي، ومن بينهم: يوسف محمود جمعة، قائد خلية مخربين في حركة حماس ، الذي اقتحم كيبوتس علوميم وشارك في مجزرة 7 أكتوبر الدموية".

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي: "خطّط جمعة ونفّذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع خلال الحرب".

ولفت إلى أنه "خلال الشهر الماضي، قضى اللواء على أكثر من 20 مخربًا تابعًا للمنظمات الإرهابية التي تعمل في قطاع غزة، بينهم مخربون اقتحموا أراضي البلاد وشاركوا في مجزرة 7 أكتوبر".

وشدد المتحدث على أن قوات الجيش التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية ستواصل أعمالها القتالية ضد "المنظمات الإرهابية" في قطاع غزة دفاعًا عن مواطني دولة إسرائيل.